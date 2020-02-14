تكريم شركة الصبّاح إخوان في الرياض على مجمل إنتاجاتها الدرامية

خلال مشاركتها في معرض Saudi Prodex للإنتاج الفني الدولي الثاني الذي أُقيم في الرياض على مدى يومين متتاليين بحضور كبار شركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والدارمي في العالم العربي إضافة إلى شركات التوزيع والديجتل الرائدة، كُرّمت شركة “سيدرز آرت صبّاح إخوان” على مجمل إنتاجاتها الدرامية التي قدمتها خلال العام 2019 والتي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً على مستوى العالم العريي ومنها مسلسل “الهيبة” و “ولد غلابة” و “خمسة ونص” وغيرها…

وقد صُنّفت الشركة في كلمة القيمين على المعرض رائدة في مجالها عربياً بحيث فرضت هيبتها في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي طوال ٦٦ عاماً عاكسةً رؤيتها في تطوير هذا القطاع والإرتقاء به إلى ملتقيات ومستويات عالمية.

على صعيد آخر، تتحضر الشركة للبدء بنشاطاتها الدرامية والسينمائية في المملكة العربية السعودية في سلسلة مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ في المرحلة المقبلة.