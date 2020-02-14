نجوى كرم تشعل عيد الحب في لبنان بطريقة فريدة.. شاهدي ما فعلته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

على الرغم من كل الظروف التي تعصف بلبنان، إلا أن "شمس الغنية اللبنانية" نجوى كرم أصرت على أن تنثر الفرح والمحبة على الشعب اللبناني، من خلال توزيع معايدة خاصة بعيد الحب دون عليها هشتاغ #لبنان بقلبنا.

وأمطرت طائرة صغيرة الأجواء اللبنانية وتحديدا منطقة ساحة الشهداء في بيروت بقصاصات ورق صغيرة حمراء حملت توقيع نجوى كرم التي تمنت لجمهورها عيد حب سعيدا.

وكان من المفترض أن تتواجد "شمس الغنية اللبنانية" وأن توزع بنفسها هذه المعايدة لكن ظروف البلد الراهنة حالت دون ذلك، بخاصة وأن المنطقة شهدت بعض التوترات خلال فترة النهار.

واللافت، أن هذه المبادرة المميزة للنجمة نجوى كرم، لاقت الكثير من الإعجاب والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المتابعين بالقول: "يا حظ لبنان بهيك قلب"، لا سيما أنها النجمة الوحيدة التي حرصت على إدخال البهجة إلى قلب الجمهور اللبناني الذي يعاني هذه الأيام نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

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وأطلقت نجوى كرم هاشتاغ #لبنان_بقلبنا من خلال تغريدة مميزة كانت قد كتبتها على صفحتها الخاصة في تويتر جاء فيها: "أحلى حب بينعطى للوطن، ومنو أيا وطن، هيدا لبناننا الحلو. لازم نحطو بقلبنا ويضل اسمو بالسماء. عيد حب سعيد".

ومعروف أن النجمة نجوى كرم لا تترك مناسبة إلا وتعبر فيها عن حبها وانتمائها إلى وطنها لبنان، فقد غردت على صفحتها الخاصة في تويتر بعد إطلاق هذه المبادرة وقالت: "عرفت لبنان يعني قلب الله. 72 مرة انذكر بكتابو، قلت هالقد مهم يا ماشاالله.. حطيتو بقلبي وقلب كل أحبابو".

وبعد هذه الكلمات المميزة، نثر الشاعر نزار فرنسيس شعره، مؤكدا إعجابه بتغريدة كرم إذ قال: "‏عم نسمعك والعيد ‎#عيد_الحب. صرخة بتحكي عن حقيقة حبنا..عملنا معك.. كل الكرامة.. قلب..ولبنان.. إي كل ‎#لبنان_بقلبنا".

تجدر الاشارة، إلى أن النجمة نجوى كرم، لا تزال تعيش نجاح أغنية "بعشق تفاصيلك" التي حققت نسبة مشاهدة لا يستهان بها، وهي من كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يوما.