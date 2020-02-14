عمرو منسي يهنئ عمرو دياب بطرح ألبوم "سهران"

القاهرة – لايف ستايل هنأ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الفنان عمرو دياب بطرح ألبومه الجديد "سهران". ونشر "منسي" صورًا تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"مبروك على الألبوم الجديد، الأسطورة دائما". وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني. واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، وحقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة Advertisements قد يهمك أيضا: شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

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