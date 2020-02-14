خالد سليم يهنئ زوجته بعيد الحب

هنأ الفنان خالد سليم زوجته خيرية، بمناسبة عيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير.

ونشر خالد صورًا تجمعهما، عب حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وظهر في إحدى الصور وهو حاملا زوجته على كتفيه، وعلق :"عيد حب سعيد يا كل شيء ".

جدير بالذكر أن سليم تزوج من خيرية، أكتوبر 2011، وانجب منها ابنتيه خديجة وكنزي.

يذكر أن، خالد سليم انتهى مؤخرًا من تصوير أغنيته الجديدة "اللى فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

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