رامي جمال يحتفل بعيد الحب بهذه الأغنية من ألبوم “أنا لوحدي”

طرحت الشركة المنتجة لألبوم رامي جمال الجديد الذي يحمل أسم “أنا لوحدي”، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، أغنية جديد من ضمن أغاني الألبوم وهي “فاهماني”، تزامنا مع احتفالات عيد الحب

أغنية”فاهماني” من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وتسجيل غناء كريم عبد الوهاب.

وتقول الأغنية:”فاهماني وعارفة إزاى تفرحنى و تسعدني دى أكتر حد يعرفني ويفهم مالي من حضني.. فاهماني وعارفة إزاى تقويني و تسندني.. دى أكتر حب طمني وبيها أنا نصيبي عوضني”.

ومن المُنتظر أن يطرح رامي جمال كل ساعتين أغنية جديدة من أغاني ألبوم “أنا لوحدي”، حيث بدأ رامي في إطلاق أغاني الألبوم منذ ثلاثة أسابيع، وكانت أغنية أنا لوحدي هي الأولى.

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وأطلق أمس أغنية “بيهم كلهم” التي حققت نجاحًا بعد نشرها على اليوتيوب، وكانت تلك الأغنية هي إحدى الأغاني الرومانسة التي تناسب موعد طرحها مع عيد الحب.

أما أغنية سقف التي طرحها منذ 4 أيام، فكانت تناقش فكرة مختلفة وهي منح الطاقة الإيجابية لكل من يسمعها، وشارك في الفيديو الخاص بها العديد من النجوم وأبرزهم إسعاد يونس، أوس أوس، عمرو يوسف، خالد عليش، وغيرهم من النجوم.

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