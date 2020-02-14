فنانون يحتفلون بعيد الحب عبر السوشيال ميديا

احتفل العديد من النجوم بحلول عيد الحب بطرق مختلفة، منهم من عبر عن مشاعرهم بكلمات مؤثرة، والبعض الآخر بطرح صور لذكريات تجمعهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وشاركت هنا الزاهد جمهورها بصورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” احتفالًا بعيد الحب، وعلقت عليها قائلة: “عيد حب سعيد للرجل الذي يمس روحي”.

وقام الفنان محمد مهران بمشاركة الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مع زوجته المخرجة مي عبد الحافظ بمناسبة عيد الحب، وعلق عليها :” كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي”.

كما حرص نجم مسرح مصر حمدي الميرغني على الاحتفال مع زوجته الفنانة وزميلته في مسرح مصر إسراء عبد الفتاح، وعبر لها عن مدى حبه في رسالة تحمل المزيد من مشاعر الحب تجاه زوجته.

وشارك الجمهور بصورة تجمعه بزوجته و نجله، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام”، وكتب عليها قائلًا: “عيد حب جديد ضاف لقلبي حب قلب أبيض جديد، كل عيد حب وبناتي الأتنين إسراء و تمارا هما نور قلبي وفرحة عمري بحبكم ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر”.

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كما حرص الفنان شريف رمزى على تهنئة زوجته الفنانة ريهام أيمن بمناسبة عيد الحب، فنشر مجموعة من الصور تجمعهما أثناء حفلة زفافهما، وعلق عليها قائلًا: “عيد حب سعيد”.

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