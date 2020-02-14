نجوى كرم ترمي مناشير الحب على ساحة الشهداء

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة نجوى كرم اللبنانيين بعيد الحب على طريقتها. وقامت باستئجار طوافة حلّقت فوق ساحة الشهداء ورمت من خلالها مناشير كُتب عليها من جهة: "عيد حب سعيد 2020!"، ومن الجهةِ الأخرى: "#لبنان_بقلبنا نجوى كرم".

ولقد وثّق عدد من المغرّدين لحظة توزيع المناشير وبينهم فرح التي نشرت اللقطة الحية عبر حسابها:



ويبدو أن "كرم" اختارت بهذه الطريقة الترويج لعملها الجديد "لبنان بقلبنا" الذي أطلقته بالتزامن مع عيد الحب. حيث غرّدت عبر حسابها الخاص على "تويتر" ناشرة المقطع الشعري من كلمات نزار فرنسيس:



هذا وتفاعل اللبنانيون والمغرّدون من مختلف الدول العربية مع وسم #لبنان_بقلبنا وشاركوها الصور عبر تعليقاتهم، وأعادت كرم تغريدها عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"

