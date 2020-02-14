شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنات فى خناقة مع الـ EX بأغنية "حطاك فى دماغى".. على طريقة سالمونيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الخناق مع الـEX أصبح موضة أغنيات هذا الجيل، فبعد أغنية تميم يونس "سالمونيلا" التى أثارت الجدل منذ طرحها، تعددت الأغنيات بعدها التى تسير على نهجها، وأخيرا أطلقت علياء الباهى أغنية بعنوان "حطاك فى دماغى" أداء هدير الشريف، وألحان المهدى، وأميرة إبراهيم، تقول كلماتها: "الناس خيبتها suturday وsunday وأنت خيبتك everyday ، عمال بتندب حظك على الفيس، وتقول كلام over و fake ، لكن على مين أن عارفة إنك تيس، والسكرين شوت تشهد عليك".

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يذكر أن مخرج الإعلانات "تميم يونس" طرح أغنية "سالمونيلا"، مع بداية العام الجديد 2020، واستطاعت الأغنية فى ساعات قليلة أن تتصدر التريندات، وتلقت العديد من التعليقات التى تفاوتت بين السلبية أو الإيجابية، حيث رأى بعض الأشخاص أنها ضد المرأة، ورأى البعض الآخر أنها أغنية "هزار" ليس أكثر، ومن على الحساب الرسمى لـ تميم يونس على موقع الفيديوهات يوتيوب، استطاعت الغنية أن تحقق مشاهدات كبيرة منذ طرحها، يوم 1 يناير من العام الجديد، كما تم طرح الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم عمل العديد من الفيديوهات وصور الكوميكس بسببها.

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، حتى يقوموا بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.

ورد تميم يونس على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ماكنتش عاوز أعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كدة.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة". يذكر أن "سالمونيلا"، هى ثانى أغانى تميم بعد الأغنية الساخرة "إنتى أى كلام".