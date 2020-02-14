شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من وراء شعرها.. أحمد فهمى يهنىء هنا الزاهد بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رومانسية، هنأ الفنان أحمد فهمى زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد الحب، ونالت الصورة إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، حيث ظهرفهمى من وراء شعرها، قائلاً :" كل سنة وأنتى طيبة ياحبيبتى".



أحمد فهمى على انستجرام

وشاركت الفنانة هناك الزاهد، صوره تجمعها مع "فهمى" عبر حسابها على انستجرام، وعلقت:" يوم عيد الحب سعيد للرجل الذي لمس روحي".



هنا الزاهد

يشار إلى أنه انطلق تصوير مسلسل احمد فهمى وأكرم حسنى "تيمون بومبا"، في إحدى فيلات مدينة أكتوبر ، وتجمع المشاهد الأولى بين أكرم وفهمى وويزو، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.



هنا الزاهد وأحمد فهمى

مسلسل تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام"، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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وخاض أحمد فهمي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" إخراج أحمد الجندى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" وعدد من ضيوف الشرف، أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.