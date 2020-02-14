شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يجيب: ماذا لو رأى ونيس أبناءه يسمعون "شقلطونى فى بحر بيرة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير محمد صبحى إن شخصية بابا ونيس التي جسدها في مسلسله الشهير"يوميات ونيس" تمثل 80 % من سيرته الذاتية وشخصيته الحقيقية، وأوضح فارس المسرح في حواره لـ"الخليج 365" ننشر تفاصيله قريبا :"قدمت شخصية ونيس سنة 94 لأنى كنت أشعر بأن هناك هنات في الأسرة المصرية، وكنت لسه باتعلم إزاى أربى إبنى وبنتى".

وحكى صبحى عن موقف شخصى قاده للتفكير في تقديم سلسلة أجزاء مسلسل ونيس التي وصلت إلى ثمانية أجزاء، قائلا:"ولادى كريم ومريم قالولى يابابا انت ربتنا غلط، علمتنا مانكدبش ولا ننافق وطلعنا لقينا اللى بيكدب وينافق بيسبقنا، فحزنت وعدت لأقرأ جملة سيدنا على بن أبى طالب التي جعلتنى أقدم مسلسل ونيس والتي يقول فيها:"لا تربوا أبناءكم على أخلاقكم فإنهم سيعيشون زمان غير زمانكم"، واكتشفت خطأى وخطأ ونيس في تربية أبنائه، أنه خاف عليهم ولم يعطهم المصل الذى يقاوم أمراض المجتمع وفساده".

باغتناه خلال الحوار وحديثه عن بابا ونيس بسؤال :"بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في المجتمع، ماذا يفعل بابا ونيس إذا دخل على أولاده أوأحفاده ووجدهم يستمعون أو يرقصون على مهرجان شقلطونى في بحر بيرة؟

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فأجاب مسرعا :"ونيس مات"، وبانفعال قال:"النهاردة الأسرة مش بتعانى من هنات دى بتعانى من كوارث، أنا النهاردة مش عاوز أعمل مسلسل، عاوز أنزل الشارع ومعايا خرزانة وأدور فيهم ضرب، ونيس النهاردة ممكن يموت وينتحر لو شاف ولاده اتغيروا بالشكل ده لأن كل اللى عمله أصبح سراب"

وتحدث الفنان محمد صبحى عن الثقافة العامة قائلا:"للأسف نحن لم نتعامل حتى الآن مع قضية الثقافة على أنها نوع من التنمية البشرية، ولم نتعامل معها بالمفهوم الشامل يعنى الحفاظ على الهوية والتأثير على السلوك، وهذا هو الضمان الحقيقى للحفاظ على المجتمع والمشاريع التنموية بمنطق التنمية المستدامة"