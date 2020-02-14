شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..احتفال إسعاد يونس وسمير غانم بعيد الحب على طريقة معبودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية إسعاد يونس والفنان القدير سمير غانم، بعيد الحب بإعادة تصوير مشاهد شبيهة للدويتو الشهير بين العندليب الأسمروالفنانة شادية لأغنية "حاجة غريبة" في فيلم معبودة الجماهير، الذى أنتج في عام 1967 أي منذ 53 عاما ونالت إعجاب كبير من الجمهور.

الثنائى إسعاد يونس وسمير غانم، صوروا مشاهد مشابهة لأغنية "حاجة غريب" فى فيلم معبودة الجماهير،وعلقت إسعاد يونس عبر حسابها على انستجرام:"هابى فلانتين داى".

يشار إلى أن أغنية حاجة غريبة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد، والتي تم غنائها خلال أحداث فيلم معبودة الجماهير للفنانة القديرة شادية والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى واجهه عدد من الصعوبات حيث كان عبد الحليم يعانى من النزيف، مما يؤدى على سفره إلى الخارج للعلاج، وأدى ذلك إلى توقف تصوير الفيلم عدة مرات حتى امتد تصويره إلى 4 سنوات.

يعتبر فيلم معبودة الجماهير واحدا من الأفلام الرومانسية الرائعة التي تركت لبصمة في عالم السينما المصرية، وتعود قصة إلى وقوع الممثلة سهير التي تلعب دورها الفنانة شادية في حب إبراهيم الذى يلعب دوره عبد الحليم حافظ الممثل المغمور.

ويقف مخرج افلامها يوسف شعبان ضد تلك الزيجة خوفا أن تنشغل بحبها وزواجها عن فنها، فيرسل لها من تدعي أن إبراهيم زوجها ورب أسرة، لتنتقم لكرامتها وتهين العندليب أمام الجمهور، حتى يصمم إثبات للجمهور أنه صاحب موهبة في ميدان الموسيقى والغناء، حتى ينجح ويعود الأثنان مرة آخرى إلى حبها القديم.

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