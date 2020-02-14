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شكرا لقرائتكم خبر عن "خلطة الفوز".. شيكو وأمير مرتضى وهشام ماجد يحتفلون بتتويج الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة تجمع بين مشاهير مشجعو المارد الأبيض، احتفل الفنان شيكو مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، والفنان هشام ماجد، والمنتج كريم أبو ذكرى، بفوز الزمالك على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتتويجه ببطولة السوبرالإفريقى.
شيكو، علق عبر حسابه على انستجرام، قائلاً:" خلطة الفوز يا سوبر ..اوه زملكاوي".
وتغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.
وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.
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