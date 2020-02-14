شكرا لقرائتكم خبر عن حامى جوثام يعود بشكل جديد.. الملامح الأولي لفيلم The Batman الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج العالمي مات ريفز، عن الملامح الاولي لشكل " Batman" الجديد الذي يجسده الممثل العالمي روبرت باتينسون، في فيلمه الجديد المقرر طرحه في يونيو 2021.

ونشر ريفز منذ ساعات، مقطع فيديو يظهر من خلاله الشكل الأخير لـ "باتمان" في الفيلم الجديد والذي ظهر فيه يرتدي البدلة الشهير لـ "حامى جوثام" باللون الوردي، وفي الخلفية اللون الأحمر الذي يشير للعنف المنتظر في الفيلم الجديد، وعلى صدره يتواجد العلامة الشهير للخفافيش.

وكان قد أعلن ريفز نهاية يناير الماضي، عن بدء تصوير الفيلم بشكل رسمي بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية كتابة السيناريو، ونشر صورة من "كلاكيت" التصوير لأول مشهد يقوم بتصوير للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن بدء تصوير المشاهد الاولي للفيلم.

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وكان قد كشف ريفز على تويتر عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر ان يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".

وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.