شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب عمره ما كان هيبقي أحلي من كدا.. دينا الشربيني ترد على الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة دينا الشربيني، على توجيه رسالة عزل للميجا ستار عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".

وكان الهضبة قد نشر نفس الصورة التي تجمعه مع دينا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب معلقاً "هابى فلانتين.. زى ما انتى".





وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل المشاهير والفنانين والمتابعين، على الصورة التي انتشرت للثنائي عبر حساباتهم، وكان من ضمن المعلقين الفنانة هنا الزاهد، التي حرصت على كتابة تعليقا قائلة "الله يحفظم"، والفنانة صبا مبارك وعدد كبير من الفنانين.

Advertisements

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا على الهضبة.