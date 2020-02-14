محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: بدأت منذ قليل فقرة نجما المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، ضمن حفل عيد الحب في ستاد القاهرة، وسط حشد كبير من الجمهور. وبدأ الثنائي الحفل بأغنية "شمس المجرة"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. Advertisements وقال حسن شاكوش لجمهوره :"كله يرفع تليفونه لفوق، اللي بيعرف يصوت يصوت". كما قال عمر كمال :"اللي مش هيقولك سكر محلي محطوط على كريمة يبقى مش بيحبك". حفل ستاد القاهرة الدولي، يُعد أكبر حشد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويأتي ضمن احتفال النجوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش في حفل عيد الحب:" اللي بيعرف يصوت يصوت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.