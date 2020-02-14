وفاة خال المخرج هاني لاشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المخرج هاني لاشين عن وفاة خاله، اللواء محمد سبل، الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك". وكتب لاشين :"وداعا خالي اللواء محمد سبل ندعو لك بالرحمة ولنا بالصبر". يذكر أن اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، عقدت برئاسة المخرج هاني لاشين، 9 فبراير الجاري، وبحضور النجمة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان والكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس المهرجان.

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