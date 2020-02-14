صور.. بهاء سلطان نجم ثاني فقرات حفل عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- هاني رجب

أحيا الفنان بهاء سلطان، ثاني فقرات حفل ستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة

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وقدم "سلطان"، باقة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: "أنا مصمم، الواد قلبه بيوجعه، ميردش" وغيرها من الأغنيات.

حفل ستاد القاهرة الدولي، يُعد أكبر حشد لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويأتي ضمن احتفال النجوم بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير.

الحفل من تنظيم شركة "تذكرتي"، ومن المقرر أن يحيى الحفل عدد من النجوم من بينهم تامر حسنى، نانسى عجرم، وائل جسار، بهاء سلطان، ساندى، المطرب الشعبى أحمد شيبة، ومطربى المهرجانات، حسن شاكوش وعمر كمال، وآخرين.