بعد فوز الزمالك.. مراد مكرم: "يا زمالك ياحتة من كبدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان مراد مكرم على تتويج نادي الزمالك وحصوله على لقب السوبر الأفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الترجي.

وكتب الفنان مراد مكرم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"يا زمالك ياحتة من كبدي".

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.

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