"مبروك يا زمالك".. صبري فواز يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان صبري فواز نادي الزمالك بعدما توج بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الترجي، وحصل على لقب السوبر الأفريقي في المباراة اليوم الجمعة.
وكتب الفنان صبري فواز عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"مبروك يا زمالك، السوبر المصري".
ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.
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