مدحت العدل عن الزمالك:"رجولة ننتظرها من كل الفرق المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص السيناريست مدحت العدل على تهنئة نادي الزمالك بعد حصوله على كأس السوبر الأفريقي، وتغلبه على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-1.

وكتب العدل تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" مباراة رائعة ورجولة ننتظرها من كل الفرق المصرية التي تلعب بإسم مصر، الجماهير ضرورة، مبروك للزمالك العظيم".

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.