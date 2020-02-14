محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان خالد سليم زوجته خيرية، بمناسبة عيد الحب، الموافق اليوم 14 فبراير.
ونشر خالد صورًا تجمعهما، عب حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وظهر في إحدى الصور وهو حاملا زوجته على كتفيه، وعلق :"عيد حب سعيد يا كل شيء ".
جدير بالذكر أن سليم تزوج من خيرية، أكتوبر 2011، وانجب منها ابنتيه خديجة وكنزي.
يذكر أن، خالد سليم انتهى مؤخرًا من تصوير أغنيته الجديدة "اللى فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور رومانسية..خالد سليم يهنئ زوجته بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.