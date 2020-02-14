"مبروك ياحبيبي".. دينا الشربيني تهنئ عمرو دياب بألبوم "سهران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة دينا الشربيني على تهنئة الفنان عمرو دياب بطرح ألبومه الجديد "سهران".

ونشرت دينا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي في الصورة من أحد المطاعم، وعلقت دينا :"مبروك على أفضل ألبوم مع الأسطورة عمرو دياب، أفضل عيد حب، مبروك ياحبيبي".

وكان الفنان عمرو دياب نشر نفس الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"عيد حب سعيد، زي ما انتي".

وطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها: "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.

واحتل عمرو دياب وألبوم "سهران" "تريند" موقع تويتر، عقب دقائق من طرحه، الذي حقق نسب استماع عالية في ساعات قليلة.

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