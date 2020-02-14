محمد رمضان يستعرض هدية زوجته في "عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يستعرض الهدية التي قدمتها له زوجته نسرين بمناسبة عيد الحب، وقال رمضان في الفيديو :"أحلى هدية جاتلي انهارده في المكتب من حبيبتي ومراتي وكل حاجة في حياتي".

جدير بالذكر أن في ديسمبر عام 2012، أعلن محمد رمضان زواجه من نسرين وأنجب منها علي وكنز.

ويشارك الفنان محمد رمضان في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في العمل كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.