فيديو.. روتانا تطرح جديد وليد الشامي

طرحت شركة روتانا أغنية جديدة للنجم وليد الشامي تحمل عنوان " بعدين وي جمالك" وذلك عبر القناة الرسمية بموقع اليوتيوب. أغنية " بعدين وي جمالك" من كلمات الشاعر الغنائي محمد الجبوري وألحان علي Advertisements صابر وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين ومكس وماستر ايسر القاسم. صابر وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين ومكس وماستر ايسر القاسم. كلمات الأغنية وبعدين وي جمالك .. مو كادر اتحمل الــبيك يتغـــزل .. يمكن ما تتخيل يالغالي بيه شصار .. طبعــاًعليــكاغااار عليه خلي بالك .. غيري اذا شافك يدوخ باوصافك .. وكليبي لو عافيك يمكن يطيح بنار .. طبعــاًعليــكاغااار ماكو حبيبي مثلك .. غير اني اموت بشكلك ماحب يشوفك أي شخص .. كلك اليه كلك تتخيل يالغالي بيه شصار .. طبعــاًعليــكاغااار عليه خلي بالك .. غيري اذا شافك يدوخ باوصافك .. وكليبي لو عافيك يمكن يطيح بنار .. طبعــاًعليــكاغااار ماكو حبيبي مثلك .. غير اني اموت بشكلك ماحب يشوفك أي شخص .. كلك اليه كلك

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