فيديو.. حمود الخضر يروج لألبوم الجديدة

نشر المطرب حمود الخضر برومو لألبومه الجديد المقرر طرحها خلال عام 2020 الفترة المقبلة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. وحقق الإعلان مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب. مواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب. ويشار إلى أن آخر أعمال حمود الخضر أغنية بعنوان "يا حلو الكويت" والتي حققت نجاحا كبيرًسا.

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