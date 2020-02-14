فيديو.. سيرين عبد النور تقترب من نصف مليون ب "ليلة"

تقترب النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من خلال أغنية "ليلة" نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات "اليوتيوب". الفيديوهات "اليوتيوب". أغنية "ليلة" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد خالد موسي ،ومن ألحان شادي حسن. ،ومن ألحان شادي حسن. ويشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور ،هى أغنية "أنا رجعت" والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب.

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