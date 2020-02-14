شاهد.. ساندي تحتفل بالفالنتين وسط 120 الف متفرج بستاد القاهرة

احتفالًا بالفالنتين أحيت الفنانة ساندي اليوم الجمعة ،حفلًا غنائيًا ضخمًا بستاد القاهرة الدولي وسط حضور يقرب من 120 ألف متفرج من مختلف الأعمار.

وانهت ساندي منذ قليل فقرتها الغنائية والاستعراضية حيث بدأت الغناء بأغنية "ريموت حياتك" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وسط حماس الحضور الذي أشعلته

ساندي منذ البداية بالرقص مع فريق استعراضي يضم بنات من عدة جنسيات للرقص معها لتحيي بعدها ساندي الحضور ثم تستكمل بأغنية "حلو جدا" ، "زي التمثال" قبل أن تختتم الغناء بأغنية "احلى بنت" وسط تشجيع الالاف من الحضور.

على هامش الحفل حرصت ساندي على الترحيب بالنجم بهاء سلطان الذي بدوره استقبلها استقبالا جيدا وحرصا على التقاط الصور التذكارية معا.

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حضر مع ساندي مدير أعمالها "مصطفى شعبان" والمصور "أحمد كوتي".

اطلالة ساندي كانت مناسبة جدا لمكان الحفل فحرصت على الظهور باطلالة رياضية تناسب ملعب ستاد القاهرة بتوقيع كل من الاستايليست "يمنى مصطفى" : والmakeup بتوقيع "ريهام خليفة" والشعر للماكير "علي ناصر".