فيديو.. ديو هاني شاكر وريهام عبدالحكيم

طرح أمير الغناء العربي هاني شاكر ديو جديد مع المطربة ريهام عبدالحكيم بعنوان "عيد الحب" وذلك بمناسبة عيد الحب على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "عيد الحب" كلمات الشاعر أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع موسيقي ومكساج أسامة كمال. شتا وألحان وليد منير وتوزيع موسيقي ومكساج أسامة كمال. Advertisements كلمات الأغنية عيد الحب الاحساس بالحب..نعمة أنا حاسس بيها حاجه تدفي القلب..وأنا عايش معانيها أجمل لحظة لقلبي..لما بلاقي حبايبي وأما بشوفهم جنبي..والفرحة في عنيهم طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكاية راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم عيد الحب ده أجمل عيد.....إحساس ومشاعر بتزيد عيد أحلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد معانيها أجمل لحظة لقلبي..لما بلاقي حبايبي وأما بشوفهم جنبي..والفرحة في عنيهم طول ماحبيبتي معايا..بلقي الدنيا حكاية راحتي في صحبة وعيلة..لمابكون وسطيهم عيد الحب ده أجمل عيد.....إحساس ومشاعر بتزيد عيد أحلام في كل عام....حب يخلي الكل سعيد

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