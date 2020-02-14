هزعل.. جديد "جميلة " في عيد الحب

طرحت شركة روتانا أغنية جديدة للمطربة جميلة بعنوان "هزعل" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "هزعل" كلمات الشاعر الشهير ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي وهندسة صوت وميكس جلال الحمداوي. جلال الحمداوي وهندسة صوت وميكس جلال الحمداوي. Advertisements كلمات الأغنية انا هزعل ياناسيني ومش سائل فيا فاكر لما هتلعب بيا انا مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل

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