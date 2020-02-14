هزعل.. جديد "جميلة " في عيد الحب

طرحت شركة روتانا أغنية جديدة للمطربة جميلة بعنوان "هزعل" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".
أغنية "هزعل" كلمات الشاعر الشهير ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع موسيقيجلال الحمداوي وهندسة صوت وميكس جلال الحمداوي.
كلمات الأغنية
انا هزعل ياناسيني ومش سائل فيا فاكر لما هتلعب بيا انامش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل لما انتا فى قلبي متهتمش واتحط فى جنبها واتهمش مش هزعل لا ده انا هزعل انا هزعل وازعل وهجيبلك ناس تزعل
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