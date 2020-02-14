فكرة المتساب.. أحدث أغاني ألبوم رامي جمال الجديد

طرح النجم رامي جمال ،منذ قليل أحدث أغاني ألبوم الجديد يحمل عنوان "فكرة المتساب" وذلك عبر موقع اليوتيوب. أغنية "فكرة المتساب" من كلمات محمد أبو نعمة ومن الحان رامي جمال وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب. Advertisements كلمات الأغنية بَعَانِد فِكرة المِتْسَاب عشان أهدى وبَجبِر عقلى فى غيابك يكون نسَّاى يقولوا إن إنتى سبتينى دى تتعدا لكن يتقال كِرهتينى تعدِى إزَاى شهادة حق من غِيرك بتتشاف الحياة وَاقفة وده بيِجرح فى إحساسى ودى بتشمت وتتشفى وأبَان هادى وأقول عادى يومين وتقابلوها معايا يِفُوت كام يوم ويسألوا فين أقول أهى ساكنة جُوَايّا بَطَمِن قلبى وبقول الوَجَع هيرُوح تِرُوح أيامى ويطول الوَجَع ويزيد بقيت بتمنى أعيش جَنبك وأنا مجروح عشان مبقتش قد الجَرح وأنتى بعيد بقول من البُعد متعبتش وبتعب كل ما بفكر وأبَيّن إنى متسابتش عشان الشَكل مش أكتر ما بين الضَعْف والتانى بقيت بتظَاهر إنى بعيش ضِعفت عشان وحشتينى عشان مَبوحشكِيش نسَّاى يقولوا إن إنتى سبتينى دى تتعدا لكن يتقال كِرهتينى تعدِى إزَاى شهادة حق من غِيرك بتتشاف الحياة وَاقفة وده بيِجرح فى إحساسى ودى بتشمت وتتشفى وأبَان هادى وأقول عادى يومين وتقابلوها معايا يِفُوت كام يوم ويسألوا فين أقول أهى ساكنة جُوَايّا بَطَمِن قلبى وبقول الوَجَع هيرُوح تِرُوح أيامى ويطول الوَجَع ويزيد بقيت بتمنى أعيش جَنبك وأنا مجروح عشان مبقتش قد الجَرح وأنتى بعيد بقول من البُعد متعبتش وبتعب كل ما بفكر وأبَيّن إنى متسابتش عشان الشَكل مش أكتر ما بين الضَعْف والتانى بقيت بتظَاهر إنى بعيش ضِعفت عشان وحشتينى عشان مَبوحشكِيش

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