سكارليت جوهانسون تسبق زميلاتها وتصبح الأعلى أجرا

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل اعلامية عالمية بأن النجمة ​سكارليت جوهانسون​ أصبحت الأعلى أجرا بين نجمات هوليوود، اذ انها سبقت زميلاتها الممثلات كالنجمة العالمية أنجلينا جولي وغيرها.

الجدير ذكره ان سكارليت جوهانسون كانت قد تعرضت مؤخرا لموقف محرج أثناء توجهها إلى حفل في Chiltern Firehouse في لندن، إذ ظهرت بجوارب شفافة ممزقة بالطول، وهو الأمر الذي إلتقطته عدسات المصورين وتم التركيز عليه من جانب وسائل الإعلام العالمية.

وتأتي إطلالة جوهانسون هذه، بعد مشاركتها في حفل جوائز الأفلام الأكاديمية البريطانية الثالث والسبعين الـ BAFTA.

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