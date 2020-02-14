خاص الفن-هل سُرقت نادية الجندي؟

ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار التي تفيد بأن الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ قد سُرق منها 65 ألف دولار أميركي الى جانب مجوهراتها، الأمر الذي اثار بلبلة كبيرة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

لكن اكدت لنا مصادر قريبة من الجندي بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة.

الجدير ذكره ان نادية الجندي بدأت مؤخرا تصوير مسلسلها "​نساء من ذهب​" الذي تلعب فيه البطولة إلى جانب الممثلات المصريات ​نبيلة عبيد​، ​هالة فاخر​ وسميحة أيوب، المسلسل مأخوذ من "فورما" أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني، وتدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات متقدمات في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية.

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