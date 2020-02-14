ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​داليا مصطفى​ صورة تجمعها بشقيقتها شيماء، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت داليا مع اختها من داخل السيارة، وعلقت عليها قائلة: "أنا وأختي".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اشاروا الى الشبه الكبير بينهما.

الجدير ذكره ان داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا لموقع الفن أن أهم إنجازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي أسعدها كثيراً، هو مشاركتها في مسلسلي "قمر هادي" و"حواديت الشانزليزيه"، لأنها تعتبر العملين هما إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيراً التجربتين.

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كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى برفقة اختها..فهل تشبهها؟-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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