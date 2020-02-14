رامي جمال يطرح "استغنيت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​رامي جمال​ اغنيته "​استغنيت​" من البومه الجديد "​أنا لوحدي​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات: أحمد المالكي وألحان ياسر نور.

الجدير ذكره ان جمال اصدر مؤخرا أغنية "سقف" أولى أغنيات الألبوم، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور.

ويقول مطلعها: "الدنيا طعمها سُكرى، زى المَلبن الطرى، والعُمر قلم رصاص بيخلص كل ما يتبرى..".

الجدير ذكره أن رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع عدد كبير من الشعراء هم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي ‏نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن ومحمد أبو نعمة‎.

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