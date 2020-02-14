صابر الرباعي برسالة رومانسية لزوجته بعيد الحب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ رسالة تهنئة لزوجته بمناسبة عيد الحب، اذ انه نشر صورة له برفقتها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق صابر على الصورة قائلا: "احببتك و أحبك و سأحبك لأنك زوجتي و حبيبتي و رفيقة عمري، كل عام وانتِ بجانبي و في عالمي".

الجدير ذكره ان صابر الرباعي كان قد طرح مؤخرا أغنية "كلام في سرك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وبتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ياسر أنور.

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