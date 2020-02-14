ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ متابعيها عبر مشاركتها لمقطع فيديو قصير Teaser في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي مرتدية Ensemble مؤلف من سروال قصير واسع عند الساقين يصل إلى تحت الركبة وجاكيت فوقه باللون الرمادي الداكن وقد ربطت شعرها على طريقة ذيل الحصان وانتعلت حذاء جلديا بنيا عالي الساق وقلدت فيه حركات النجم ​كيانو ريفز​ في سلسلة أفلام Matrix حين يحاول أن يقوم بتجنب الرصاصات التي يتم إطلاقها عليه، وعلقت على الفيديو :"قريباً"، وأرفقته بإيموجي لـ كلاكيت.

وعبر فانز هبة عن فرحتهم وانتظارهم بكل حماسة لكليبها الجديد فيما علق أحدهم أن هبة طوجي ستشارك في Matrix4 أما آخرون فكتبوا :"ملكة الـMatrix".

وكانت هبة كتبت على صفحتها قبل مشاركة الفيديو :"ما بتقدر تطفي القمر"، التي أشارت إلى احتمال أن تكون هذه الجملة عنوان أغنيتها الجديدة، وأن الـ Teaser هو لكليب الأغنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبة طوجي تقلد كيانو ريفز في الـ Matrix ..فما هو جديدها؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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