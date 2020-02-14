عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني!

نشر الفنان عمرو دياب عل حسابه في الانستغرام صورة جمعته بالفنانة دينا الشربيني في أحد المطاعم، وأرفقها دياب بتعليق: " #زي_مانتي Happy Valentine’s Day".

متابعو دياب عبّروا عن فرحتهم بالصورة والتعليق، واعتبر البعض أن هذا أول اعتراف رسمي من عمرو دياب بحبه لدينا، فكتب أحدهم: "وأخيرًا قالها".

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وقد حظت الصورة بكم هائل من التعليقات الإيجابية والتي حملت دعوات وأمنيات سعيدة للفنانيين، واصفة عمرو ودينا بأنهما ثنائي مميز.

وكان عمرو دياب قد أحيا ليلة عيد الحبّ يوم أمس في الكويت بحضور جماهيري كثيف.



