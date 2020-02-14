إيمي طلعت زكريا بنيولوك جديد

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي على انستجرام صوره جديده لها ظهرت فيها بنيولوك جديد وهي ترتدي النظارات. وعلقت قائله:" سبحان الذي يغير فيك مالم تتوقع و يحدث بداخلك ما لم تنتظر ويطفئ بعينيك انبهارا ليخلق فيك نضجا ويولد بقلبك نورا كاد ان يموت ". يذكر أن احدث أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة. Advertisements قد يهمك ايضا: سليمان عيد يكشف عن تصوير مشهد في "الباشا تلميذ" بدون سيناريو طلعت زكريا يؤكد أن سليمان عيد جان السينما المصريه وملك الرومانسية

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