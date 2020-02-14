شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار من حفل عيد الحب: مبسوط إنى وسط أجدع ناس وربنا يحفظ مصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب اللبنانى وائل جسار رابع فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بأغنية "مهما تقولوا" والذى تفاعل معها الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، والذى شهد تنظيما على أعلى مستوى من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح والإضاءة.

وهنأ النجم وائل جسار جمهور استاد القاهرة بعيد الحب قائلا: "كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر أم الدنيا الحبيبة ويحيا شعب مصر العظيم، ومبسوط إنى وسط أجدع ناس، يا رب دايما يحفظ مصر وشعبها".

وكانت ساندى أحيت ثالث فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بأحدث أغنيات البومها الأخير "ريموت حياتك"، وواصلت تقديم عدد من أغنياتها منها: حلوة جدا، أحلى بنت، والذى تفاعل معها الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم.

وهنأت ساندى جمهور الحفل بعيد الحب، والتى كشفت عن احتفالها بعيد الحب بطريقة أخرى وحيث أدت أغنية حزينة اسمها "زى التمثال"، وهى ضمن ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة".

وكان المطرب بهاء سلطان أطرب جمهوره فى ثانى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد اولى حفلاته بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش.

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وبدأ المطرب بهاء سلطان الحفل الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بأغنيته الشهيرة "يا ترى" مرتديا جاكيت أحمر، حتى يتناسب مع مناسبة عيد الحب، وتفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج.

وكان النجم تامر حسنى تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الإيه، كل مرة، حلو المكان، أنا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 ألف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

وبدأ تامر حسنى الحفل بأغنية "هى دى"، والذى تفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، وهو الحفل الذى تنظمه شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر، والذى يقام فى استاد القاهرة الدولى، والذ شهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

وأهدى تامر حسنى خلال الحفل أغنية "ارجعلي" لكل شخص حبيبته بعيدة عنه ونفسه ترجع له بمناسبة عيد الحب، والذى تفاعل معه كل الجمهور الحاضر، واختتم الحفل بأغنية حلو المكان التى قدمها فى فيلمه الأخير "الفلوس".

واتفق محمود بخيت، رئيس شركة إم بى إم، مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كل الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.