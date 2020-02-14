شكرا لقرائتكم خبر عن ممكن الاقتراب أو اللمس.. دوا ليبا مع صديقها في عيد الحب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة العالمية دوا ليبا، على الاحتفال بعيد الحب مع صديقها أنور حديد، على طريقتها الخاصة، بنشر عدد من صورهما معاً على مدار علاقتهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور بانستجرام، ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة "ممنوع اللمس، هذا الشخص هو ملكي، كل عيد حب وانت معى".

وطرحت النجمة صاحبة الـ 24 عاماً، منذ أيام أخر أغانيها بعنوان Physical، من البومها الغنائي الجديد " Future Nostalgia "، لتثير حماس جمهورها لانتظار الألبوم الجديد.

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وشاركت دوا ليبا مؤخراً في حفل توزيع جوائز Grammy الـ 62 بتقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة إلي جانب عدد من أهم وأشهر النجوم العالمين، ومن أبرزهم ديمي لوفاتو وتانيا تاكرو براندي كارليل وروزاليا، والنجمة العالمية إريانا جراند و بليك شيلتون وجوين ستيفانى، والنجمة العالمية بيلي إيليش.



دوا ليبا وانور حديد

وحسبما ذكرت مصادر لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن دوا وأنور يستأجران شقة فى نيويورك حتى لا يضطرا إلى الانفصال كثيراً عن بعضهما البعض.

وتنتقل دوا ليبا من قوة الأزياء إلى قوة المال حيث تحقق المغنية الإنجليزية أرباح تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه إسترليني، أى ما يعادل (29.4 مليون دولار) يوميًا من خلال شركتها Dua Lipa Limited، ويقال إن أصولها زادت إلى 11.8 مليون جنيه إسترلينى (14.4 مليون دولار) من 2.9 مليون جنيه إسترلينى (3.5 مليون دولار).