شكرا لقرائتكم خبر عن بقبلات وورود.. ريا أبي راشد تحتفل مع زوجها وأبنتها بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، على الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الخاصة، مع زوجها وأبنتها، ونشرت صورها اثناء الاحتفال معهما عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتبت أبي راشد على الصور التي ظهرت فيها وهي تقبل فيها زوجها فاليريو وهي تمسك ببوكيه من الورود: "عاد فاليريو للمنزل وهو ممسكها بالورود، وكانت لولا متحمسة لأخذها، كل عام والحب يملأ قلوبكم ودياركم".

وظهرت أبي راشد، منذ أيام في الدورة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، بصحبة الممثل المصرية يسرا، والتقاط العديد من الصور على ممشي المشاهير في هوليوود، قبل تصويرهما لحلقة خاصة في برنامجها "سكوب ويز رايا".

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وتعد الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد، من أشهر الإعلاميين في الشرق الأوسط، وتمتلك صداقات قوية مع نجوم ومشاهير هوليوود، ودائماً ما تحرص على مشاركة صورها مع النجوم العالمين الذين كان اخرهم الممثل العالمي جيم كاري اثناء تسجيلها حلقة عن فيلمه Sonic The Hedgehog.

وتزوجت الإعلامية ريا أبي راشد عام 2011، من رجل الأعمال الإيطالي فاليريو، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016، واختارت لها اسم، لولا.