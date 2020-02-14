شكرا لقرائتكم خبر عن زى التمثال.. ساندى تحتفل بعيد الحب بأغنية حزينة فى حفل استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة ساندي ثالث فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، بأحدث أغنيات البومها الأخير "ريموت حياتك"، وواصلت تقديم عدد من أغنياتها منها "حلوة جدا"، "أحلى بنت"، والذى تفاعل معها الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج، والذى شهد تنظيما على أعلى مستوى من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح والإضاءة.

وهنأت ساندى جمهور الحفل بعيد الحب، وكشفت عن احتفالها بعيد الحب بطريقة أخرى، ومن خلال تقديمها أغنية حزينة اسمها "زى التمثال"، وهى ضمن ألبومها الأخير "اتنين فى واحدة".

وكان المطرب بهاء سلطان أطرب جمهوره فى ثانى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة، والذى يعد اولى حفلاته بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش.

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وبدأ المطرب بهاء سلطان الحفل الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بأغنيته الشهيرة "يا ترى" مرتديا جاكيت أحمر، حتى يتناسب مع مناسبة عيد الحب، وتفاعل معه الجمهور الذى توافد منذ ظهر اليوم، والذى تعدى عدده 30 ألف متفرج.

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب، بتقديم عدد من أغنياته الشهير والمتميزة منها، بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

واتفق محمود بخيت، رئيس شركة إم بى إم، مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على توفير كل الإمكانيات، لخروج الحفل بأفضل شكل وعلى أعلى مستوى ممكن.