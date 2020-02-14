عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني ويهديها هذه الأغنية

احتفل النجم المصري عمرو دياب بعيد الحب مع الممثلة المصرية دينا الشربيني، خلال تواجدهما في أحد المطاعم.

وحرص الهضبة على نشر صورة له تجمعه مع دينا من أجواء الاحتفال وكتب “عيد حب سعيد”. وارفق الصورة بهاشتاغ #زي_مانتي في إشارة منه الى عنوان أغنية طرحت ضمن ألبومه الجديد “سهران”.

وكان ألبوم “سهران”، قد لاقى ردود أفعال كبيرة وواسعة منذ اللحظة الاولى لطرحه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

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أغنية “زي ماانتي” ألفها ولحنها عزيز الشافعي. ويقول مطلعها:

انتي لسه زي ما انتي قمر في عيني/احلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني

واما تيجي في الكلام سيرتك بقول/دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول

مستحيل اقبل في حقك أي كلمة/انتي اعلى منهم فوق انتي نجمة