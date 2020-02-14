عمرو دياب يحسم جدل المقصودة بأغنية "إنتي زي ما إنتي".. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان المصري عمرو دياب الجدل الدائر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول المقصود بأغنيته "إنتي زي ما إنتي" بعد تكهنات عدة ما إذا كان يقصد طليقته الفنانة المصرية شيرين رضا أم زوجته زينة عاشور أم حبيبته دينا الشربيني.

وجاء اعتراف الفنان الكبير عمرو دياب صريحا بحبه للفنانة دينا الشربيني، بعد سلسلة من الشائعات التي دارت حول حبهما وزواجهما، ونشر "الهضبة" صورة له برفقة دينا الشربيني، عبر إنستغرام، معلقا عليها: "هابي فالانتين داي، زي مانتي".

وأثار الهضبة الجدل حول علاقته بالشربيني بعد ظهورهما معا في أكثر في عدة مناسبات مختلفة، حتى لاحقتهما شائعة الزواج وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

وأكد "الهضبة" قوة علاقته بدينا في إحدى حفلاته، حين ظهر وهو يغني لها "برج الحوت" أمام الجماهير، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل، مشيدين بفعله معها وأنه لم يخف حبهما الأمر الذي جعل علاقتهما محط أنظار الجميع، خاصة متابعيهما، الذين باتوا يركزون على كل تصرفاتهما حتى وإن لم تتعد ثواني معدودة.

وفي الساعات الماضية طرح دياب ألبومه الجديد "سهران" وتقول كلمات الأغنية: إنتي لسه زي ما انتي قمر في عيني، أحلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وأما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي وهي دي بنت الأصول، مستحيل أقبل في حقك أي كلمة، إنتي أعلى منهم فوق.. زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية".

وظلت علاقة النجم المصري عمرو دياب بحبيبته الفنانة دينا الشربيني، جدلية منذ أن بدأت علاقتهما سويا قبل قرابة 3 أعوام، بسبب تكتم الطرفين على إظهار العلاقة الحقيقية بينهما للجمهور، الأمر الذي جعلهما محط ترقب من الجميع.

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وأحاطت علاقتهما الكثير من الشائعات بين الحمل والزواج السري وغيرها، لكن بلا شك ستظل دينا الشربيني هي الفنانة التي قلبت حياة عمرو دياب فأصبحت نجمة ألبوماته الأخيرة.

وأثارت هذه العلاقة جدلا أكبر قبل أيام خاصة في مهرجان الجونة الذي انتهى ولم يفترق الثنائي المصري منذ وصولهما معا حتى أنهما كانا يقضيان طوال وقت الظهيرة في حمام سباحة وسط حراسة مشددة.

على الجانب الآخر، كانت مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في الألبوم الجديد سهران هي أغنية "جميلة" التي جمعته بابنته جانا عمرو دياب، والتي تمثل أول تعاون مع ابنته "جانا" كمطربة وملحنة.