جيم كاري يضع نفسه تحت القصف.. والسبب ما فعله مع مراسلة صحفية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض النجم العالمي جيم كاري لانتقادات حادة بسبب تصريح أدلى به تضمن تلميحا يحمل مغازلة لصحفية كانت تجري معه حوارا خلال مقابلة مؤخرا.

فأثناء الترويج لفيلمه الأخير "Sonic The Hedgehog"، سألت مراسلة صحفية من مجلة "هيت وورلد" النجم الأمريكي جيم كاري 58 عاما: "بعد كل ما فعلته في حياتك المهنية وفي حياتك الشخصية، هل لا يزال هناك أي شيء متبقٍ على قائمة اهتماماتك الخاصة؟"، ليرد كاري، ويقول "أنت فقط".

يبدو أن رد النجم غير المتوقع عقد لسان المراسلة الجميلة، حيث لم تجد الصحفية شارلوت لونغ من مجلة "هيت وورلد" سوى الضحك وتغطية فمها بيديها، للخروج من الموقف المحرج على حد وصف مجلة "فوكس نيوز".

وقالت شارلوت بعد أن تمالكت نفسها "لا أعرف ماذا أقول في هذا الأمر!"، فيما انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي غزل الممثل الكوميدي الصريح واتهموه بالسلوك المفترس، حسب مجلة "بيج سكس" الأمريكية.

وفي سلسلة من الانتقادات الموجهة لكاري، نصحه أحد مستخدمي تويتر بالبحث عن معنى كلمة sleazeball في القاموس، إلى جانب وضعه صورة لجيم كاري، في إشارة إلى اتهامه بالانعدام الأخلاقي والنذالة والفساد وهي كلها معانٍ يتضمنها اللفظ المُدرج.

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ووصف آخر رد كاري على الصحفية الشابة بغير المهني وغير العادل، فيما دافع آخرون عن الممثل، قائلين إن التعليقات فسرت بطريقة خاطئة، وقال أحدهم في هذا السياق عبر تويتر "لم يكن هناك على الإطلاق شيء مثير للاشمئزاز أو موحٍ قد يفهم من إجابته".

وقد رد ممثلون عن النجم الكوميدي الكبير على تلك الانتقادات عبر بيان نشره موقع "فوكس نيوز"، وفي البيان الذي قدم إلى المؤسسة الإعلامية، وصف مندوب عن كاري الانتقادات بأنها "قصة مضحكة".

وقال البيان: "هذه قصة غير مثيرة ومضحكة، كان جيم يشير بوضوح إلى المقابلة على أنها إحدى أمنياته واهتماماته ولم يكن يشير إلى الصحفية بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن تعليق كاري كان "بحسن نية" وأنه كان يعني ضمنا أن المقابلة كانت "على رأس قائمة أولوياته".

فيما لم ترد مجلة هيت وورلد على طلب فوكس نيوز بالتعليق، كما في الوقت ذاته رفضت الصحفية شارلوت لونج التعليق على عبارة الغزل الصريح التي وجهت لها من أحد أشهر نجوم الكوميديا في الولايات المتحدة.