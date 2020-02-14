ناصيف زيتون "يزلغط" لشاب تقدم لخطبة حبيبته على المسرح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنان السوري ناصيف زيتون ليوم أمس في رأس الخيمة بمناسبة عيد الحب، ظهر فيه الفنان في موقف طريف.

فقد ظهر النجم السوري في الفيديو وهو يقوم بـ"زلغوطة" وسط الحضور بعد أن تقدم أحد الشباب الحاضرين للحفل بخطبة حبيبته على مرأى الجمهور، ليطلب ناصيف من الشاب أن ينزل على ركبته ويقدم الخاتم لحبيبته وهو يطلب يدها لتوافق على ذلك فورا، ويطلق ناصيف الزلغوطة على وقع ذلك.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تعليقات كثيرة كان أبرزها أن لا شيء أجمل من أن يتقدم الشاب لخطبة حبيبته في يوم عيد الحب وأمام ناصيف زيتون، وأن ناصيف "بعرف يزلغط أحسن من شاكيرا".

وعلى صعيد آخر أثار ناصيف زيتون الجدل بنشره لفيديو عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، بمناسبة عيد الحب، ظهر فيه وهو يلقي شعرا لحبيبته متغزلا بها، وعلق على الفيديو بالقول:"هي غزل ... كل عيد حب و انتو بخير يا رب".

وجاء في الشعر الذي ألقاه: "وعلى سبيل العشق، هات اصبعك، فلقد نذرت العمر كي أبقى معك. ولقد نذرت مسامعي لك وحدك، ما حاجتي بالسمع إن لم أسمعك؟".

Advertisements

وأضاف :"وعلى سبيل الشوق، ضميني إلى ضلعيك، إني قد خلقت لأضلعك. يا منشأي في الذر حين تكوّني، ونداؤها في الحشر عندي مرجعك"، ليختم بقوله: "وعلى سبيل الحب، أنت أميرتي. سيري وقلبي لا محالة يتبعك. وخذي حياتي كلها وأبقي معي، إني نذرت العمر كي أبقى معك".

وهو ما جعل جمهور الفنان يتمنون له أن يعيش قصة حبه وأن يكون عريس 2020.

وكان ناصيف قد أحيا حفله يوم أمس ضمن مهرجان السعادة، المقام بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية، وقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله، فيما سيحيي حفلا هذه الليلة في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة عيد الحب، بعد أن وصل إليها قبل ساعات، إذ نشر عدد من محبيه فيديوهات تبين لحظة وصوله واستقباله في المطار.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كان كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، وأغنية "مش خايف منك"، التي غناها لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.