أصاله تعبر عن سعادتها للغناء في مصر

نشرت الفنانه اصاله عبر حسابها الرسمي على انستجرام صوره جديده لها عبرت فيها عن سعادتها للغناء بمصر.
وعلقت قائله:" سعاده ما بعدها سعاده لما بغني بمصر ".
وأحيت الفنانة أصالة، أول أمس، حفلا غنائيا ضمن مهرجان فبراير الكويت، بدولة الكويت، وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها منها "سواها قلبي"، ثم غنت "أبشري يا عين"، "كبير الشوق"، "كتر الله خيرك"
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