لطيفه تطرح اغنيتها الجديده اقوى واحده على اليوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
نشرت المطربه لطيفه عبر حسابها الرسمي على انستجرام بوستر اغنيتها الجديده التي قبض فيها على اليوتيوب بعنوان اقوى واحده.
وعلقت قائله:" انا اقوى واحده و اضعف واحده جت على الارض بكون وحيده وسط الناس مبسوطه من غير حد اسمعوا اغنيتي الجديده اقوى واحده على قناتي على اليوتيوب ".
وطرحت لطيفة مؤخرا عددا من الكليبات عبر قناتها على يوتيوب، ومنها "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.
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