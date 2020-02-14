«لقلبك سلام » لرامى جمال تحقق 16 الف مشاهدة عقب طرحها بدقائق

القاهرة – لايف ستايل طرح النجم رامى جمال منذ قليل كليب لقلبك سلام ضمن أحدث أغنيات ألبومة أنا لوحدى. وعقب طرح الكليب منذ دقائق حقق 16 الف مشاهدة ومن كلمات الأغنية بتدور الدنيا والايام ويفضل حلم م الاحلام مابيفارقش يوم قلبى ولقلبك سلام. ومن المنتظر طرح الألبوم بالكامل بعد قليل بالأسواق ويحمل الألبوم مفاجأة من العيار الثقيل. قد يهمك أيضا:

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