زوجة رامى جمال تطرح "مش ملاحظ" عن قصة حبهما

يعيش النجم رامى جمال حالة من التألق، بعد نجاح كليبه "سقف"، الذى جمع مجموعة كبيرة من النجوم معه، وأصبحت الأغنية "ترند" خلال ساعات قليلة من طرحها، ويبدو أن النجاح لم يطل رامى جمال فحسب، ولكنه وصل إلى زوجته أيضا "ناريمان".

ناريمان، زوجة رامى جمال، تطرح منتصف ليل اليوم، أغنية " مش ملاحظ"، حيث نشرت صورتها مع رامى جمال عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت "انهاردة الساعة ١٢ تقدروا تسمعوا مش ملاحظ وتستمتعوا بقصة الحب اللطيفة اللى فى الاغنية اللى مش بعيد خالص عن علاقتى انا ورامى".

وظهر فى كليب "سقف" العديد من نجوم التمثيل والغناء والرياضة والإعلام ويأتى على رأسهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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وعلق رامى جمال على أغنية سقف بعد طرحها وردود الأفعال المميزة الذى تلقاها حولها: قائلاً: "كلام كتير فى قلبى لكل الناس اللى حولت الطاقة اللى كانت مزعلانى لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول أنا وكل اللى ساعدونى فى صناعة الأغنية دى وتصويرها والنجوم اللى شرفونى بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".

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